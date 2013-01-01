В Московской области открыли новое здание хореографической школы имени Ирины Зайцевой



На строительство и оснащение школы музыкальными инструментами было направлено 258 миллионов рублей из регионального бюджета.

Площадь нового здания в десять раз больше старых помещений школы, которая работает в Наро‑Фоминске уже 15 лет и вырастила нескольких солистов Большого театра и Московского областного государственного театра «Русский балет». До сих пор школа работала в здании 1976 года постройки с концертным всего с двумя хореографическими залами и концертным залом на 100 мест.

По данным министерства культуры Московской области, новое здание хореографической школы в Наро-Фоминске - одно из самых крупных в России. В нем имеется 12 хореографических залов, репетиционный класс, два подготовительных отделения, два класса теоретических дисциплин, класс истории искусств, зал для занятия сценическим движением и танцем, а также концертный зал на 400 мест. Благодаря открытию нового здания хореографическая школа смогла объявить дополнительный набор учащихся. Планируется, что в школу поступят в полтора раза больше учеников, чем в прошлом году.

В школе уже создано четыре танцевальных коллектива, которые представляют Подмосковье на всероссийских и международных конкурсах.

Московская область, Центральный федеральный округ