В Московской области открыли новый цех по производству инновационных многослойных труб



В подмосковном Подольске на Климовском трубном заводе (входит в ООО «Группа Полипластик») 20 мая открылся новый цех по производству инновациооных многослойных труб. Инвестиции в создание цеха составили более 100 млн рублей. Создано 45 новых рабочих мест.

Производственные мощности Климовского трубного завода достигают 80 тысяч тонн в год, а выпуск готовой продукции — более 50 тысяч тонн в год, что составляет около 20% всего российского производства. На территории завода, занимающего площадь более 20 гектаров, в непрерывном цикле работают около 900 человек и 25 линий по производству труб. Диапазон типоразмеров производимых труб – от 10 до 3000 мм. Открытие нового цеха позволит добавить пять современных линий по выпуску напорных труб для водо-газоснабжения и электрических кабелей высокого напряжения. Мощность цеха — 20 тысяч тонн готовой продукции в год.

Реализация значительной части этой инновационной, ипортозамещающей продукции предполагается в Московской области в соответствии с программами по развитию инфраструктуры региона.

Московская область, Центральный федеральный округ