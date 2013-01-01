В Московской области открыли движение по западному объезду Сергиева Посада, вложив 7,5 млрд рублей



В Сергиевом Посаде открыли рабочее движение по третьему участку западного объезда города, запустив обход на всём его протяжении. Работы по строительству дороги завершены на девять месяцев раньше установленного срока. Стоимость работ по третьему этапу проекта превысила 4,7 млрд рублей, суммарные инвестиции составили 7,5 млрд рублей.

Проект включал строительство новой четырехполосной автодороги от Сергиева Посада до Новоугличского шоссе, транспортной развязки, путепровода над железной дорогой и моста протяженностью 60 метров через реку Копнинку. Длина трассы вместе с транспортной развязкой составляет 10,5 км. Расчётная скорость движения — 80 км в час.

Общая протяженность всех трёх этапов проекта составила свыше 13 км. Трасса проходит от магистрали «М-8 «Холмогоры» — Сергиев Посад (Московского шоссе) по направлению к селу Благовещенье, в районе которого планируется размещение общественных и паломнических центров.

Московская область, Центральный федеральный округ