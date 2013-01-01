В Московской области начали выпуск стационарных медицинских тепловизоров высокой точности



В г. Лыткарино Московской области Лыткаринский завод оптического стекла, входящий в инновационный холдинг «Швабе», начал выпуск новейших тепловизионных комплексов, которые смогут определять в массе людей с повышенной температурой, предположительно зараженных коронавирусной инфекцией. Прибор определяет температуру тела менее чем за одну секунду с максимальной точностью (до 0,05°С). Тепловизор действует на расстоянии до 10 метров.

В систему прибора внесена эталонная температура тела. Люди с температурой, превышающей установленный предел, автоматически попадают в поле действия тепловизора. На монитор оператора выводится их видеоизображение с численными значениями температур.

Приборы могут использоваться как автономно, так и интегрироваться в уже существующие системы безопасности объектов. Комплексы состоят из нескольких рабочих элементов: оптического блока, системы крепления и удаленного рабочего места оператора.

Оптический блок исполнен в виде единого корпуса с установленными тепловизионным модулем и видеокамерой. Записи архивируются и хранятся в специальной базе данных.

Московская область, Центральный федеральный округ