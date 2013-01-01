В Московской области изготовили оборудование для первого в России завода по переработке отходов



В Подмосковье компания «ЗиО-Подольск» изготовила и отгрузила комплект котельного оборудования для первого в России завода по переработке отходов в энергию, который строит компания «РТ-Инвест» Госкорпорации Ростех в Воскресенском районе Московской области. Общая масса отгруженной продукции составила 1,3 тыс. тонн.

Современное предприятие по переработке отходов возводится вблизи подмосковной деревни Свистягино. Завод станет финальным звеном в создаваемой в регионе комплексной системе обращения с отходами. На предприятие будут поставлять только прошедшие сортировку ТКО, которые не пригодны для вовлечения во вторичный оборот.

На строительную площадку отправлены основные крупногабаритные секции для двух из трех паровых котлов П-152: блоки экранов топки, блоки экономайзеров первой ступени и барабаны высокого давления.

Впервые в российской практике поверхности нагрева выполнены с применением наплавок со специальными свойствами, что позволяет выдерживать сверхвысокие температуры горения — выше 1200 градусов для исключения образования таких вредных веществ, как диоксины.

Московская область, Центральный федеральный округ