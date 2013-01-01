В Московской области модернизировали и расширили производство средств гигиены премиум-класса



В Подмосковном городе Чехов в развитие завода «ЗетТек» - одного из старейших и ведущих производителей гигиенической продукции премиального класса - инвестировали 83 миллиона рублей. Расширение производства позволило создать 100 новых высокооплачиваемых рабочих мест.

В результате модернизации на предприятии объем продукции увеличен на 10 процентов. Завод выпускает влажные антибактериальные салфетки, влажную туалетную бумагу, нетканые полотенца в рулонах, тканевые косметические маски и другую продукцию для крупнейших российских торговых сетей. Расширив свои производственные возможности, компания освоила выпуск новых категорий гигиенических продуктов: туалетное мыло, дезинфектанты и ватные палочки. Московская область, Центральный федеральный округ

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