В Московской области модернизировали и расширили производство средств гигиены премиум-класса
Июл 23
В Подмосковном городе Чехов в развитие завода «ЗетТек» - одного из старейших и ведущих производителей гигиенической продукции премиального класса - инвестировали 83 миллиона рублей. Расширение производства позволило создать 100 новых высокооплачиваемых рабочих мест.
В результате модернизации на предприятии объем продукции увеличен на 10 процентов. Завод выпускает влажные антибактериальные салфетки, влажную туалетную бумагу, нетканые полотенца в рулонах, тканевые косметические маски и другую продукцию для крупнейших российских торговых сетей.
Расширив свои производственные возможности, компания освоила выпуск новых категорий гигиенических продуктов: туалетное мыло, дезинфектанты и ватные палочки.
Московская область, Центральный федеральный округ
23 Июл 2019, "КАПИТАЛ СТРАНЫ" / Москва
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