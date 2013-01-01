В Мордовию поступили 30 спецавтомобилей для мобильных бригад медицинской помощи пожилым людям



В Саранске (Республика Мордовия) состоялась торжественная передача районным учреждениям социальной защиты населения 30 единиц специального автотранспорта в рамках нацпроекта «Старшее поколение» для доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские учреждения. Трансферт из федерального бюджета для приобретения новой техники составил около 30 млн рублей.

За каждой новой машиной будет закреплена мобильная бригада, в состав которой войдут социальные и медицинские работники. На сегодняшний день в Мордовии уже работают 23 мобильные бригады социального обслуживания, которые ежегодно оказывают помощь более чем 18 тысячам граждан пожилого возраста, нуждающимся в постоянном наблюдении медиков. Это особенно важно для пожилых людей, проживающих в сельской глубинке. Республика Мордовия, Приволжский федеральный округ

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