В Мордовии заработала шестая очередь крупнейшего племенного свиноводческого центра



В Республике Мордовия на свиноводческих площадках Группы компаний «Талина» в Ковылкинском районе введена в эксплуатацию шестая очередь ООО «Мордовский племенной центр». С соблюдением всех санитарно-гигиенических мер в корпус репродуктора завезли более 600 племенных животных высокопродуктивных пород йоркшир и ландрас. Проект направлен на реализацию программы импортозамещения в сфере племенного свиноводства.

Репродуктор рассчитан на 4,8 тыс. свиноматок с доращиванием на 19,7 тыс. голов, а также финишный откорм на 35 тыс. животных. Всего в агрохолдинге действует девять свинокомплексов, где содержится более 440 тысяч поголовья.

На всех участках «Мордовского племенного центра» установлено новейшее оборудование. Свиньи получают сбалансированное питание, изготовленное на комбикормовом заводе ГК «Талина» из собственных сельхозкультур. Приоритетный проект реализуется в рамках госпрограммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков продовольствия на 2020 год.

Республика Мордовия, Приволжский федеральный округ