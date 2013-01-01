В Мордовии ввели в эксплуатацию свинокомплекс-стотысячник
Ноя 29
Дан старт работе четвертой очереди ООО «Мордовский племенной центр», который группа компаний «Талина» построила в Инсарском районе у села Засечная Слобода.
Проект создания импортозамещающего производства реализуется в рамках «Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы.
Первая очередь «Мордовского племенного центра» была введена в эксплуатацию в 2013 году, вторая - в 2015 году, третья - в середине 2018 года.
На комплекс четвертой очереди, которые построили за один год, уже завезено свыше шестисот животных. Они размещены в корпусе репродуктора, рассчитанного на 4,8 тыс. свиноматок с доращиванием на 18,3 тыс. голов, а также финишный откорм на 33 тыс. голов. Введение в эксплуатацию комплекса позволило создать 78 новых рабочих мест с достойной заработной платой.
Новый свинокомплекс группы компаний «Талина» позволит обеспечивать население Республики Мордовия и других регионов качественным и недорогим мясом.
Республика Мордовия, Приволжский федеральный округ
29 Ноя 2018, "КАПИТАЛ СТРАНЫ" / Москва
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