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В Мордовии приступили к серийному производству смазочных наноматериалов

Янв 29
Москва Центральный федеральный округ
В Мордовии приступили к серийному производству смазочных наноматериалов

Проектная компания «Центра нанотехнологий и наноматериалов Республики Мордовия» — Технологическая компания «Технологии Модификации Трения» (ТК «ТМТ») выпускает смазочные материалы собственной разработки, предназначенных для чистки, технического обслуживания и консервации машин и механизмов.
Первые 5000 единиц продукции были выпущены на рынок в виде оружейной химии и поставлены в Ижевск. Оружейное масло было протестировано в отделе Главного конструктора АО «Ижевский механический завод», входящего в структуру концерна «Калашников», и рекомендовано для использования в охотничьем оружии.

По словам основателя стартапа Никиты Мамонтова, за счет использования нанокомпонентов оружейное масло удалось сделать многофункциональным – оно одновременно чистит, смазывает, защищает от коррозии, обладает свойством высокой адгезии, почти не смывается различными органическими и неорганическими веществами.

Все выпущенные ТК «ТМТ» виды продукции успешно прошли лабораторные тесты, промышленные и полевые испытания, а также сертифицированы. Кроме собственного бренда Nano4, компания выпускает продукцию white label (без брендирования).

На данный момент инновационная продукция ТК «ТМТ» представлена в более чем 30 регионах России. Только в декабре 2018 года по заказу региональных дистрибуторов было выпущено 8000 единиц продукции, включая смазки для транспорта и консервационные масла для промышленности.

В 2019 году планируется расширить продуктовую линейку ТК «ТМТ» до 80 наименований и выпустить 120 000 единиц продукции. Это будут не только смазочные материалы для оружейного рынка, но и решения для «гражданских» отраслей - специальные масла для автомобилей, смазки для механизмов, аэрозоли, защищающие от коррозии. Компания планирует реализовать свою продукцию в регионах России и ближнего зарубежья, а в дальнейшем - выйти на международные рынки.

Республика Мордовия, Приволжский федеральный округ



 
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