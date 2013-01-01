В Мордовии начат серийный выпуск первых в России вагонов из облегченных материалов



В Саранске состоялось официальное открытие производственной площадки завода «Рузхиммаш», перепрофилированного на выпуск инновационных вагонов. В модернизацию производственных линий вложено 300 млн рублей. Предприятие, полностью оснащенное современным оборудованием, приступает к серийному производству вагонов из уникальных облегченных материалов. Трудоустроено около 400 человек, будет создано еще 200 рабочих мест.

В настоящее время здесь выпускают два вида инновационных вагонов: хопперы из алюминиевых сплавов с улучшенными техническими характеристиками и платформы для перевозки крупнотоннажных контейнеров. При этом данный хоппер является первой в России сертифицированной разработкой, выполненной из облегченных материалов и отличающейся повышенной грузоподъемностью.

Инженеры компании разработали уникальный сплав, который по прочности не уступает имеющимся аналогам, но превосходит их по выносливости, имея значительно меньший вес. При стандартной 74-тонной емкости такой вагон на 8 тонн легче стального, что снижает затраты энергии на его перемещение. В планах компании - создать целую линейку подвижного состава из сплавов алюминия, а также продолжить осваивать международный рынок сбыта.

Республика Мордовия, Приволжский федеральный округ