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В Мордовии наладили выпуск медицинского стекла для нужд фармацевтической отрасли

Июл 12
Москва Центральный федеральный округ
В Мордовии наладили выпуск медицинского стекла для нужд фармацевтической отрасли

В Республике Мордовия саранский завод «Лисма» - крупнейший российский производитель источников света — приступил к реализации нового проекта в сфере импортозамещения: здесь выпустили тестовую партию медицинского стекла.
На предприятии запустили производство полуфабрикатов из термостойкого боросиликатного стекла, первая партия которого готова к отправке заказчикам. Два крупных фармацевтических предприятия используют эту продукцию для изготовления ампул, пробирок, флаконов и другой аптечной и лабораторной посуды.

«Выпуск медицинского стекла — очень перспективное направление, — отметил генеральный директор завода «Лисма» Игорь Константинов. — На эту продукцию в стране высокий спрос, но в настоящее время потребности фармацевтической промышленности лишь на 40 процентов покрывают российские производители — остальное импортируется из Германии и Китая. Мы намерены закрыть эту потребность».

После проведения модернизации стекольного производства специалисты компании разработали формулу нового состава стекла. Учитывая требования к медицинскому стеклу, усилили его термостойкость, а также сопротивляемость к воздействию кислот и щелочей. К новой продукции предприятия уже проявили интерес несколько крупнейших российских компаний фармацевтической отрасли.

Республика Мордовия, Приволжский федеральный округ



 
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