В моногороде Омской области Красный Яр планируется реализовать два инвестпроекта



28 июня под руководством первого заместителя Председателя Правительства Омской области, куратора программы Валерия Бойко состоялось заседание управляющего совета программы комплексного развития моногорода Красный Яр Любинского муниципального района Омской области.

Участниками заседания стали представители отраслевых министерств, администрации поселения и муниципального района, а также инвесторы, планирующие реализацию проектов на территории моногорода.

"Сегодня мы проводим очередное заседание управляющего совета развития моногорода Красный Яр. Вы знаете, что в регионе совместно с органами местного управления Любинского района, Фондом развития моногородов ведется активная работа по данному приоритетному направлению. По итогам рейтинга, проведенного Фондом развития моногородов среди 319 моногородов России, Красный Яр вошел в ТОП-10 лучших и был высоко отмечен на федеральном уровне", − поприветствовал собравшихся Валерий Бойко.

Отметим, временно исполняющим обязанности Губернатора Омской области, Председателя Правительства Омской области Александром Бурковым утвержден паспорт программы комплексного развития моногорода Красный Яр, разработанный Минэкономики области совместно с региональными Минздравом, Минкультуры, Минобразования, Минспорта, Минстроем и Агентством развития и инвестиций. Программа комплексного развития моногорода предусматривает ряд мероприятий, направленный на укрепление экономического потенциала поселения и создание благоприятных условий для жителей.

"Для поддержки развития малого и среднего бизнеса в рамках заключенного Соглашения с Минэкономразвития России моногороду Красный Яр в 2018 году планируется предоставление субсидии на софинансирование муниципальной программы развития предпринимательства в объеме 6152,1 тыс. рублей, из них средства федерального бюджета – 5290,8 тыс. рублей, средства областного бюджета – 861,3 тыс. рублей. В бюджете Красноярского городского поселения на данные цели предусмотрено 100 тыс. рублей. Кроме того, из областного бюджета распределена субсидия моногороду на благоустройство общественных территорий населенных пунктов муниципальных образований Омской области в размере 2829,5 тыс. рублей", – отметила замминистра экономики Омской области, председатель управляющего совета Анна Негодуйко.

Далее члены управляющего совета обсудили с инвесторами планирующиеся к реализации на территории моногорода инвестиционные проекты. В частности, строительство производственно-логистического центра и завода по глубокой переработке яйца. На заводе по глубокой переработке яйца инвестор планирует производство лизоцима и лецитина сейчас ведутся переговоры с иностранным предприятием для привлечения его в качестве партнера. Инициатор проекта по строительству производственно-логистического центра планирует посетить Китайскую Народную Республику, где он ознакомиться с моделью логистических центров, которую планирует реализовать китайский инвестор в Омской области, а также получить техническое задание.

Первый заместитель Председателя Правительства Омской области Валерия Бойко отметил, что по тем вопросам, которые возникают по проекту развития моногорода, будут формироваться решения с вовлечением заинтересованных сторон и руководителей отраслевых министерств.