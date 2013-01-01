В Медвенке Курской области распахнула двери новая современная школа, рассчитанная на 650 мест



Ее строительство велось в рамках государственной программы «Развитие образования», инициированной Президентом РФ Владимиром Путиным. На строительство учебного заведения было направлено 535 млн рублей из бюджетов всех уровней.

Необходимость появления в районе новой школы назрела давно. Высокий рост рождаемости в последние годы привел к тому, что действующее учебное учреждение оказалось переполненным. Сейчас там получают знания 540 ребят. И это дети не только поселка Медвенка, но и близлежащих населенных пунктов Нижне-Реутчанского, Любачанского, Паникинского сельсоветов. С вводом нового здания сельские дети смогут учиться в одну смену, а не в две, как было до сих пор.

Медвенская школа возводилась по современному оригинальному проекту, с учетом всех последних требований и стандартов в среднем общем образовании. Трехэтажное здание разделено на отдельные блоки: для начальных, средних и старших классов. Кроме просторных кабинетов и учебных мастерских, оборудованы самой современной техникой пищеблок и столовая, просторная библиотека и медицинская комната. А для интересного и насыщенного досуга, всестороннего гармоничного развития детей будут работать два многофункциональных спортивных зала, футбольное поле и волейбольная площадка. Установлено в школе и оборудование, необходимое для технического творчества, кабинета робототехники и лабораторией 3D моделирования. Появился даже свой пресс-центр.

Немаловажно, что новое здание полностью приспособлено для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья: предусмотрены пандусы, поручни, специализированные туалеты и учебные места.

Поздравляя жителей района с вводом такого значимого социального объекта, губернатор Александр Михайлов сказал: «Президент России не раз подчеркивал, что основные задачи образования – давать знания и воспитывать нравственного человека. Я с ним полностью солидарен. Всем школьникам хочу пожелать, чтобы учеба в этих стенах была увлекательным путешествием в мир знаний. Ведь от ваших успехов в учебе сегодня умножится успех Курской области и успех нашей страны в будущем».

Для реализации поставленной главой государства масштабной задачи по полному переходу российских школ на односменное обучение к 2025 году в Курской области с помощью федерального и областного бюджетов планируется построить 18 школ, реконструировать 11 и капитально отремонтировать еще 3.

Работа над решением данной проблемы в области началась сравнительно недавно, но уже есть ощутимые результаты. В текущем учебном году обучающихся во вторую смену по сравнению с предыдущим годом в нашей области стало меньше на 222 человека.

Медвенская средняя школа – третья в нашей области, построенная в рамках целевой федеральной программы «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях». В 2018 году в Курске откроется новая школа на 1000 обучающихся на проспекте Дериглазова, такая же в 2019 году будет введена и в Железногорске.