В марте 2019 года ООО «Агропромышленная компания «Кумир» планирует получить первый урожай овощей
Как было отмечено, тепличный комплекс по выращиванию томатов площадью 7,5 га располагается в д. Альшанские Выселки Орловского района. В настоящее время его строительство находится на завершающем этапе. В ближайшей перспективе будет решаться вопрос о выдаче разрешения на эксплуатацию объекта.
«На сегодняшний день в Орловской области реализуются сразу три крупных овощеводческих проекта, которые позволят обеспечивать жителей региона качественной экологически чистой продукцией», - подчеркнул Андрей Клычков.
Артур Джалалов пригласил главу Орловщины на открытие тепличного комплекса, которое состоится в середине декабря. Первая рассада здесь будет высажена в течение двух ближайших недель.
«Производство предусматривает создание 150 рабочих мест. Кадровый вопрос уже решен», - сообщил Артур Джалалов, выразив готовность детально обсудить аспекты продолжения инвестиционного сотрудничества с регионом.
«Мы намерены и в дальнейшем поддерживать как уже работающих на Орловщине, так и новых бизнес-партнеров», - заявил Андрей Клычков.
|22 Ноя:
|21 Ноя:
|21 Ноя:
|22 Ноя:
|22 Ноя:
|22 Ноя:
|22 Ноя:
|21 Ноя:
|21 Ноя: