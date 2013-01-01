В Майкопе построили инновационный цех упаковки пищевой продукции



В создание нового производства молзавода «Тамбовский» в Республике Адыгея вложено 120 млн рублей.

В новом цеху площадью более двух тысяч квадратных метров сегодня выпускают пять тонн продукции, в ближайшей перспективе объем производства упаковки вырастет до 20 тонн.

На данный момент здесь трудоустроено 80 человек и будет создано еще 250 новых рабочих мест для местных жителей. В целом на молокозаводе «Тамбовский» в этом году вдвое увеличилась численность работников по сравнению с 2016 годом и в полтора раза выросла их зарплата.

Гендиректор молзавода Мурат Тлюстангелов подчеркнул, что работа предприятия нацелена на повышение эффективности парка технологического оборудования, увеличение ассортимента и сбыта выпускаемой продукции. На головном предприятии произведена реконструкция зданий, складских и холодильных помещений. Ведется строительство еще восьми объектов, предполагаемый объем инвестиций в которые составит около 230 млн. рублей.

Республика Адыгея, Южный федеральный округ