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В Магнитогорске Президент РФ Владимир Путин дал старт работе аглофабрики стоимостью 30 млрд рублей

Июл 22
Москва Центральный федеральный округ
В Магнитогорске Президент РФ Владимир Путин дал старт работе аглофабрики стоимостью 30 млрд рублей

Президент РФ Владимир Путин накануне Дня металлурга принял участие в церемонии вывода на полную мощность нового подразделения Магнитогорского металлургического комбината - агломерационной фабрики №5. На производстве применены новейшие энергосберегающие и природоохранные технологии, гарантирующие повышение экологической безопасности. Общая сумма инвестиций в проект составила 29,86 млрд рублей.
Мощность фабрики рассчитана на производство до 5,5 млн тонн высококачественного агломерата (сырья для доменного производства) в год. Продукция с более высоким содержанием железа позволит повысить производительность производства чугуна и заметно снизить расход кокса. Здесь будет производиться охлажденный, стабилизированный по фракционному составу агломерат.

На новом производстве используются современные энергосберегающие и природоохранные технологии, что позволит существенно снизить негативное воздействие на окружающую среду. Выбросы пыли в атмосферу сократятся в два раза, диоксидов серы — в четыре раза. Кроме того, на 600 тонн в год уменьшатся сбросы взвешенных веществ в оборотную систему водоснабжения, а выбросы бензапирена — в 16 раз.

Каждая агломашина оборудована сероулавливающей установкой и системой рециркуляции (очистки) аглогазов. В комплексе природоохранных сооружений фабрики смонтировано 11 аспирационных систем, улавливающих производственную пыль, которая возвращается в производство агломерата. Шлам из сероулавливающих установок полностью перерабатывается, превращаясь в товарный гипс.

Процесс агломерации является одним из ключевых при подготовке сырья черной металлургии к последующей плавке. Попутно отходящие горячие газы в дальнейшем можно использовать в тепло-коммуникационных целях, что делает агломерацию современным шагом по усовершенствованию технологии производства металла.

Челябинская область, Уральский федеральный округ



 
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