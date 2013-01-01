В Магаданской области запустили автоматизированную систему управления подземными горными работами



По заказу АО «Серебро Магадана», входящего в крупную горнорудную компанию «Полиметалл», занимающуюся добычей драгоценных металлов, московская компания ВИСТ Групп (входит в ГК «Цифра»), один из лидеров в области цифровизации крупных горнодобывающих предприятий, запустила в опытно-промышленную эксплуатацию автоматизированную систему управления подземными горными работами на опытном участке месторождения Лунное в Магаданской области.

В рамках пилотного проекта были разработаны новые технические решения и новый функционал программного обеспечения. С этой целью специалистами ВИСТ Групп проведен ряд исследований и экспериментов. Для отработки решений в автоматизированной системе были задействованы работающие в общем цикле два подземных автосамосвала и погрузочно-доставочная машина.

Программное обеспечение, созданное для опытного участка, позволило автоматизировать формирование единой отчетности на производственных участках АО «Серебро Магадана» с учетом всех имеющихся особенностей подземной отработки, в том числе - резких перепадов температур - от теплой шахты до сильного холода на открытом воздухе.

В настоящее время специалисты «Серебра Магадана» накапливают опыт работы с новой системой, оценивают возможности, которые дает новое программное обеспечение в управлении подземными горными работами, и анализируют результаты. Тестовый режим разработанной системы продлится не меньше двух месяцев.

Магаданская область, Дальневосточный федеральный округ