В Магаданской области стартовала программа восстановления поголовья северных оленей и развития АПК



Правительство Магаданской области приступает к реализации программы развития агропромышленного комплекса региона, утвержденной Минсельхозом РФ на ближайшие 6 лет. В ее рамках предусмотрены создание крупного тепличного комплекса, поддержка фермеров-оленеводов, модернизация пяти и строительство двух новых животноводческих комплексов, увеличение производства кормовых культур и т.д.

На Колыме важной задачей является восстановление поголовья северных домашних оленей. В последние годы наблюдаются большие потери в стадах из-за недостаточной оснащенности пастухов для защиты от волков и др. В связи с этим всем оленеводческим бригадам выделят субсидии из расчета 5 тысяч рублей на одного оленя, имеющегося в стаде на начало года. Кроме того, предусмотрено предоставление грантовой поддержки развития семейных животноводческих ферм.

Также в Магадане стартует строительство тепличного комплекса площадью 3 гектара, начинается проведение известкования кислых почв и культуртехнических работ по вовлечению в сельскохозяйственный оборот земель сельскохозяйственного назначения

По словам губернатора Магаданской области Сергея Носова, «новая программа даст старт развитию сельскохозяйственной отрасли Магаданской области и позволит по ряду продукции выйти на самообеспечение». Мероприятиям по развитию сельского хозяйства Колымы будет оказана государственная поддержка из федерального и регионального бюджетов.

Магаданская область, Дальневосточный федеральный округ