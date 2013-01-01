В Магаданской области начали использовать новый метод буровзрывных работ на рудных месторождениях



В Магаданской области специалисты ОАО «Полиметалл» впервые применили новый метод буровзрывных работ на нескольких месторождениях, используя инновационный подход. Метод является более безопасным, за короткий период достигнут заметный экономический эффект.

Ранее при проведении буровзрывных работ на отдельных участках страдало качество руды. Было предложено использовать вместо взрывчатки 80-граммовый детонирующий шнур (ДШН) на открытой добыче.

Экономическая целесообразность идеи была доказана на серебро-полиметаллическом месторождении Терем в Омсукчанском округе. Применение ДШН при добыче практикуют на месторождениях Дукат и Лунное в Омсукчанском округе, а также на Албазино в Хабаровском крае.

Магаданская область, Дальневосточный федеральный округ