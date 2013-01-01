В Липецкой области завершили первый этап модернизации локомотивного депо «Елец» за 0,7 млрд рублей



В Липецкой области закончили первый этап технического перевооружения локомотивного депо «Елец», которое является для ОАО «РЖД» одним из базовых по ремонту пассажирских тепловозов. Ввод в эксплуатацию новых мощностей предприятия позволит ремонтировать ежегодно до 130 локомотивов самой массовой в России серии ТЭП70. На реализацию проекта направлено более 700 млн рублей.

В рамках первого этапа была выполнена модернизация стойловой части цеха текущего ремонта, отделения по ремонту дизелей, а также дизель-агрегатного и электромашинного отделений.

Перевооружение локомотивного депо «Елец», которое будет полностью завершено в начале мая текущего года, позволит не только увеличить его производственные мощности, но и значительно повысить надежность эксплуатации среди магистральных пассажирских тепловозов.

Липецкая область, Центральный федеральный округ