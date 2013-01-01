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В Липецкой области завершили этап строительства тепличного комплекса общей стоимостью 18 млрд рублей

Янв 27
Москва Центральный федеральный округ
В Липецкой области завершили этап строительства тепличного комплекса общей стоимостью 18 млрд рублей

В с. Архангельское Елецкого района Липецкой области ООО «Тепличный комбинат «Елецкие овощи» (дочернее предприятие компании «ГринИнвест») завершило четвертый из шести этапов строительства тепличного комплекса пятого поколения с инновационной технологией Active Climate. Общий объем инвестиций в проект составит 18 млрд рублей.
Комплекс специализируется на производстве экологически чистой продукции: огурцов, томатов, различных сортов салата и пряной зелени. Общая площадь теплиц с круглогодичным циклом выращивания достигла 200 гектаров.

На производстве применена уникальная технология, которая способна поддерживать необходимый микроклимат в любое время года. Системы ассимиляционного освещения и зашторивания обеспечивают наибольшее попадание в теплицу света. Малообъемная гидропоника, капельный полив, подвесные лотки, системы туманообразования, автоматическое управление микроклиматом способствуют повышению урожайности.

Ввод в эксплуатацию новых теплиц намечен на 1 квартал 2020 года. Завершающим этапом станет строительство энергоцентра.

Липецкая область, Центральный федеральный округ



 
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