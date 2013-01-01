В Липецкой области возобновляют добычу известняка и производство минеральной муки и цемента



В Липецкой области на территории Голиковского сельского поселения Елецкого района ООО «Карьер «ДОН» в текущем году готово возобновить производство по добыче и первичной обработке известняка и гипсового камня. В проект общей стоимостью 1,5 млрд рублей уже инвестировали порядка 325 млн рублей. На производстве будет создано около 150 рабочих мест.

Основной вид деятельности предприятия, несколько месяцев назад сменившего собственников, - добыча и первичная обработка известняка и гипсового камня. Среди дополнительных видов деятельности ООО «Карьер «ДОН» - производство негашеной, гашеной и гидравлической извести, а также производство кирпича, черепицы и прочих строительных изделий. На базе карьера по добыче известняка планируется организовать собственное производство минеральной муки и цемента. Липецкая область, Центральный федеральный округ

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