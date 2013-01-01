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В Липецкой области прошел фестиваль исторической реконструкции «Елецкий набат-2018»

Сен 10
Москва Центральный федеральный округ
В Липецкой области прошел фестиваль исторической реконструкции «Елецкий набат-2018»

В минувшие выходные на мероприятие, посвященное 400-летию обороны города от гетмана Сагайдачного,в Ельце собрались представители одиннадцати клубов реконструкции их регионов Центрального и Северо-Западного федеральных округов.
Они воссоздали эпизоды масштабного сражения Смутного времени, когда защитники Ельца нанесли серьезный урон войску гетмана Пётра Сагайдачного и лишили его возможности вовремя прийти на помощь польским интервентам, осаждавшим Москву. Атмосферу эпохи воссоздали костюмы стрельцов, донских казаков, запорожских черкасов, польских шляхтичей, европейских наемников, а также огнестрельное оружие XVII века и множество пиротехнических эффектовю

Организатором выступил клуб «Наследие» при поддержке региональных и городских властей, которые считают подобные мероприятия важной частью работы по военно-патриотическому воспитанию молодежи.

Участниками фестиваля стали военно-исторический клуб «Летопись» (Воронеж), клуб военно-исторической реконструкции «Белый отряд» (Иваново), «Морские псы Елизаветы» (Ростов-на-Дону), «Корпус Делагарди» (Санкт-Петербург), «Восьмой приказ московских стрельцов Василия Пушечникова» (Московская область), Клуб «Стрелецкие женки» (Елец), клуб исторической реконструкции «7-й стрелецкий приказ имени Михаила Крапивенцева» (Тула), клуб исторической реконструкции «Дружина» (Белгород), клуб исторической реконструкции «Немецкая слобода» (Санкт- Петербург).

В рамках фестиваля прошли тренировки и состязания пеших, артиллерийских и конных подразделений, были продемонстрированы исторические ружейные приемы и строевые навыки, тактическое маневрирование, повседневная жизнь солдат в походных лагерях русских, европейских и казачьих армий. Зрителям запомнилось яркое выступление Елецкого конно-спортивного клуба «Кристалл».

На фестивале работала ярмарка народных промыслов, можно было поучаствовать в мастер-классах по ткачеству и золотному шитью, научиться обращению с мушкетом, пикой, бердышом и пострелять из лука.

Липецкая область, Центральный федеральный округ



 
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