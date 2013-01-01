В Липецкой области построили последнюю очередь крупнейшего тепличного комплекса за 3 млрд рублей



В г. Данкове Липецкой области ООО «Тепличный комбинат «Липецкагро», специализирующееся на круглогодичном выращивании овощей и зелени под брендом «Долина овощей», завершило строительство шестой очереди тепличного комплекса последнего поколения на 12 га. Инвестиции в проект оцениваются в 3 млрд рублей. В тепличном комплексе трудятся около 1000 человек, заканчивается прием сотрудников на работу в новый блок.

После введения новой очереди теплиц общая площадь комплекса составит 55 гектаров. В настоящее время производятся пуско-наладочные работы в новом блоке.

Расширение комплекса позволит значительно расширить производство овощной продукции и увеличить сбор общего урожая огурцов и томатов до 67 тыс. тонн в год.

Особенностью теплиц пятого поколения является возможность постоянного поддержания оптимальных для овощей температурных условий, а также полный отказ от грунта — овощи выращиваются в базальтовом волокне, к которому подведены трубки орошения, доставляющие питательные вещества каждому отдельному растению. Продукция считается абсолютно экологически чистой.

Ежедневно в магазины Липецкой и соседних областей, а также Москвы и регионов Сибири отгружают около 150 тонн продукции.

Липецкая область, Центральный федеральный округ