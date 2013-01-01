В Липецкой области открыли новый мост через Дон на год раньше срока



В г. Лебедяни Липецкой области торжественно открыли новый мост, соединяющий два берега Дона. Мост с двусторонним движением построен «Уваровской ПМК-22» в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в рекордные сроки: ровно на год раньше запланированной даты. В строительство было вложено более 320 млн рублей.

Общая протяженность путепровода — 410,4 метра. Подъезды к нему — 237 метров, длина самой переправы — 173,4 метра. Мост состоит из семи пролетов по 24 метра каждый. Ширина проезжей части — 9 метров.

На мосту смонтированы перила, установлены фонари освещения, нанесена дорожная разметка, оборудованы подходы и габионы — облицованные металлической сеткой конструкции из шлака крупной фракции.

Объект имеет стратегическое значение для города и решает проблемы жителей, связанные с бесперебойным движением.

Липецкая область, Центральный федеральный округ

мост через Дон