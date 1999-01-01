В Липецкой области компания Schlumberger открыла производство компонентов оборудования для нефтяной



Автоматизированный завод по выпуску деталей для электроцентробежных насосов построен на площадке в 10 гектаров в ОЭЗ «Липецк».

Липецкий завод «Шлюмберже» стал самым роботизированным предприятием этой компании в России. Пятую часть «работников» составляют роботы, которые будут выполнять 70 процентов всей деятельности. Для обслуживания роботов, которые в литейном цехе будут производить 4 тыс. тонн продукции в год, а в цехе механообработки 4 млн деталей в год, требуется 154 человека. Именно столько высококвалифицированных рабочих мест создано на этом предприятии.

Липецкая площадка стала основой для внедрения элементов «Индустрии 4.0». Инвестиции в проект составили 3,8 млрд рублей. Запуск завода в Липецке позволяет отказаться от импорта комплектующих и полностью локализовать в России производство и обслуживание установок электрических центробежных насосов на предприятии Schlumberger в Тюмени.

Schlumberger – ведущий мировой поставщик технологий для комплексной оценки пласта, строительства скважин, управления добычей и переработки углеводородов. Компания работает более чем в 85 странах мира и предоставляет различный спектр продуктов и услуг. Штаб-квартиры «Шлюмберже Лимитед» (Schlumberger Limited) расположены в Париже, Хьюстоне, Лондоне и Гааге.

ОЭЗ "Липецк" площадью около 2,3 тыс. га была создана в Липецкой области в 2005 году для решения задач по импортозамещению. Она насчитывает 54 компании-резидента из 16 стран, это производители медицинского и энергетического оборудования, элементов и систем альтернативной энергетики, машин и автокомпонентов. Резиденты построили 21 завод, заявили 179 млрд рублей инвестиций, из них освоили около 54,5 млрд рублей, создали 3,7 тыс. рабочих мест, произвели продукции на 69,5 млрд рублей, Объем их налоговых и таможенных отчислений превышает 10 млрд рублей.

Завод Schlumberger стал 22-м производством, открытым в этой особой экономической зоне.

Липецкая область, Центральный федеральный округ