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ИЗМИР

В Липецкой области собирают большую «овощную корзину»

Июн 18
Москва Центральный федеральный округ
В Липецкой области собирают большую «овощную корзину»

В Хлевенском районе стартовало строительство тепличного комплекса по выращиванию томатов и крупного овощехранилища
Компания «Москва на Дону» инвестирует в этот проект в общей сложности около 8 млрд. рублей - 7,2 миллиарда в создание свехсовременных теплиц и 675 миллионов рублей - в строительство комплекса для хранения овощей. В дальнейшем планируется построить крупный завод по переработке овощной продукции.

Одновременно на территории села Отскочное создается селекционный центр по выращиванию семян высших репродукций (суперэлита и элита) зерновых и зернобобовых, а также картофеля.

«Это перспективное направление, которое позволяет региону быть одним из ведущих российских производителей овощей закрытого грунта. Таким образом мы успешно выполняем заявленный главой государства курс на импортозамещение продовольственной продукции», - отмечает глава администрации Липецкой области Олег Королев.

В этом же муниципалитете реализуется еще несколько приоритетных проектов - строительство свиноводческого комплекса с двумя откормочными площадками по 40 тысяч голов в год (объем инвестиций 822 миллиона рублей) и строительство семеноводческого завода по доработке и хранению семян различных масличных культур (объем инвестиций 400 миллионов рублей).

За прошлый год объем инвестиций в малое предпринимательство, в создание новых и модернизацию имеющихся производств в Хлевенском районе составил 632 миллиона рублей. Создано 159 новых рабочих мест.

Липецкая область, Центральный федеральный округ



 
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