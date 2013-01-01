В Липецкой области собирают большую «овощную корзину»
В Хлевенском районе стартовало строительство тепличного комплекса по выращиванию томатов и крупного овощехранилища
Одновременно на территории села Отскочное создается селекционный центр по выращиванию семян высших репродукций (суперэлита и элита) зерновых и зернобобовых, а также картофеля.
«Это перспективное направление, которое позволяет региону быть одним из ведущих российских производителей овощей закрытого грунта. Таким образом мы успешно выполняем заявленный главой государства курс на импортозамещение продовольственной продукции», - отмечает глава администрации Липецкой области Олег Королев.
В этом же муниципалитете реализуется еще несколько приоритетных проектов - строительство свиноводческого комплекса с двумя откормочными площадками по 40 тысяч голов в год (объем инвестиций 822 миллиона рублей) и строительство семеноводческого завода по доработке и хранению семян различных масличных культур (объем инвестиций 400 миллионов рублей).
За прошлый год объем инвестиций в малое предпринимательство, в создание новых и модернизацию имеющихся производств в Хлевенском районе составил 632 миллиона рублей. Создано 159 новых рабочих мест.
Липецкая область, Центральный федеральный округ
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