В Липецке открыли новый завод по переработке кофе



В Липецкой области «Липецкая кофейная компания» ввела в эксплуатацию на территории особой экономической зоны «Липецк» завод по переработке и обжарке кофе. Инвестиции в проект, реализованный за два года, составили 220 млн рублей.

Кофейный завод оснащен новейшим итальянским и немецким оборудованием. Стартовая производительность предприятия составит 1,2 тыс. тонн кофейной продукции в год. В дальнейшем промышленные мощности планируется расширить до 12 тыс. тонн в год. Соответственно, увеличится количество персонала, с 12 до 30 человек.

В ассортимент выпускаемой продукции войдет около 25 видов обжаренного кофе под маркой Stile di Vita. В основном здесь будут производить классические сорта классов Specialty и Premium. Однако в ассортименте будут и смеси разных сортов кофе, в том числе эксклюзивные.

Планируется создание собственной торговой сети, развитие системы вендинга с производством капсульных кофемашин с сервисным центром.

Липецкая область, Центральный федеральный округ