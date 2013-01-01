В Липецке открыли крупный производственно-складской комплекс за 3,4 млрд рублей
В Липецке ООО «ОБО Беттерманн Производство» завершило строительство второй очереди завода на территории производственно-логистического центра в ОЭЗ «Липецк». Многофункциональный производственно-складского комплекс уже ввели в эксплуатацию. Инвестиции в проект составили 3,4 млрд рублей.
Сейчас компания осуществляет пуско-наладку линии продольной резки. Запуск собственного роспуска рулонного металлопроката запланирован на начало следующего года. Проектная мощность линии — до 25 тыс. тонн в год.
На 2020 год запланировано техническое перевооружение участка крепежа, что позволит осуществлять термообработку, производить изделия по полному технологическому циклу и расширить рынки сбыта крепёжной продукции.
В настоящее время ведется проектирование третьей очереди, строительство которой планируют начать весной 2020 года. Уже определена территория под застройку завода горячего оцинкования на территории ОЭЗ ППТ «Липецк», в 1 км от существующего завода. Утверждены основные технические и архитектурные решения проекта.
Липецкая область, Центральный федеральный округ
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