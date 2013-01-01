В Липецке на металлургическом комбинате внедрили ИТ-систему планирования производства за 1 млрд руб.



В Липецке Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК) приступил к опытно-промышленной эксплуатации автоматизированной системы календарного планирования производства. Система позволит обеспечить высокую точность поставок и увеличить объемы производства благодаря четкому планированию технологической цепочки. Общий объем инвестиций в информационно-технологическую систему составляет более 1 млрд рублей.

Основные цели проекта – оптимизация загрузки производства с ростом производительности, а также повышение качества клиентского сервиса. Внедрение системы календарного планирования производства – это совокупность ИТ-оптимизаторов и трансформации бизнес-процессов, включая работу службы продаж, планирования, производства, логистики и ремонтов.

При поступлении нового заказа система автоматически определяет его исполнимость, рассчитывает время исполнения с учетом текущего портфеля заказов и уровня загрузки мощностей, оптимального графика использования оборудования и других факторов. Произведенная продукция будет поставлена потребителю точно в срок.

В основе внедряемого решения лежат лучшие отраслевые практики планирования и управления производством.

Липецкая область, Центральный федеральный округ