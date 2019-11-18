В Ленобласти начались швартовные испытания малого ракетного корабля «Одинцово» с ударным комплексом
Фев 18
В Ленинградской области приступил к швартовным испытаниям малый ракетный корабль «Одинцово» проекта 22800 («Каракурт»), построенный на Ленинградском судостроительном заводе «Пелла». В ходе испытаний специалисты проверят работу систем жизнеобеспечения, радионавигационных систем, главной энергетической установки корабля.
МРК «Одинцово» вооружен модернизированной 76,2-мм артустановкой АК-176МА, зенитно-ракетным артиллерийским комплексом «Панцирь-М» и ударным ракетным комплексом «Калибр-НК» на 8 ракет.
Водоизмещение корабля – 800 тонн, длина корпуса – 67 метров, ширина – 11 метров. Скорость – 30 узлов, дальность плавания – 2500 миль, автономность – 15 суток. В энергоустановку отечественного производства входят три дизеля М-507Д-1 и три дизель-генератора ДГАС-315.
Это третий корабль данной серии, предназначенный для ведения боя в ближней морской зоне, а в мирное время – для решения задач спецслужб. В составе ВМФ РФ уже находятся МРК «Мытищи» и «Советск».
Ленинградская область, Северо-Западный федеральный округ
18 Фев 2020, "КАПИТАЛ СТРАНЫ" / Москва
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