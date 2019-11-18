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Россия во всеоружии. Цикл статей, посвященных вооружению современной Российской Федерации

В Ленобласти начались швартовные испытания малого ракетного корабля «Одинцово» с ударным комплексом

Фев 18
Москва Центральный федеральный округ
В Ленобласти начались швартовные испытания малого ракетного корабля «Одинцово» с ударным комплексом

В Ленинградской области приступил к швартовным испытаниям малый ракетный корабль «Одинцово» проекта 22800 («Каракурт»), построенный на Ленинградском судостроительном заводе «Пелла». В ходе испытаний специалисты проверят работу систем жизнеобеспечения, радионавигационных систем, главной энергетической установки корабля.
МРК «Одинцово» вооружен модернизированной 76,2-мм артустановкой АК-176МА, зенитно-ракетным артиллерийским комплексом «Панцирь-М» и ударным ракетным комплексом «Калибр-НК» на 8 ракет.

Водоизмещение корабля – 800 тонн, длина корпуса – 67 метров, ширина – 11 метров. Скорость – 30 узлов, дальность плавания – 2500 миль, автономность – 15 суток. В энергоустановку отечественного производства входят три дизеля М-507Д-1 и три дизель-генератора ДГАС-315.

Это третий корабль данной серии, предназначенный для ведения боя в ближней морской зоне, а в мирное время – для решения задач спецслужб. В составе ВМФ РФ уже находятся МРК «Мытищи» и «Советск».

Ленинградская область, Северо-Западный федеральный округ



 
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