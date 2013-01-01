В Ленинградской области стартовало строительство терминала по перевалке удобрений за 16 млрд рублей



В Вистинском сельском поселении Кингисеппского района Ленинградской области компания «Ультрамар» приступает к строительству современного высокотехнологичного логистического хаба для перевалки минеральных удобрений отечественных производителей. Планируемый объем инвестиций - 16 млрд рублей. В промышленно-логистическом парке будет создано более 200 рабочих мест. Срок завершения стройки — 2022 год.

Согласно инвестиционному проекту промышленно-логистический парк компании «Ультрамар» разместится на семи земельных участках общей площадью более 155 гектаров. Общая площадь комплекса, включающая морской порт, железнодорожную инфраструктуру, магистральные продуктопроводы и складские территории составит 200 гектаров.

На первом этапе, который завершится в середине 2020 года, терминал сможет обрабатывать 5 млн тонн грузов в год, на втором этапе – к 2022 году – перевалка грузов увеличится до 12 млн тонн в год.

Ввод в эксплуатацию универсального высокотехнологичного порта с ежегодным грузооборотом около 70 млн. тонн позволит напрямую перенаправлять транзитные грузы в Россию.

Ленинградская область, Северо-Западный федеральный округ