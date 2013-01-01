В Ленинградской области провели первое тестирование радиотелескопа нового поколения РТ-13



Испытания оборудования, которое стало частью первого в России комплекса «Квазар-КВО», прошли в радиоастрономической обсерватории «Светлое» в Приозерском районе.

«Данные, которые получим с помощью этого радиотелескопа, позволят улучшить точность системы ГЛОНАСС. Работы по созданию этой установки велись всего полтора года. Это рекорд, иностранные коллеги поражаются скоростью, с который мы смогли это сделать», — отметил заведующий Приозерского отдела Института прикладной астрономии (ИПА) РАН Исмаил Рахимов.

Новое оборудование стало частью комплекса «Квазар-КВО», который предназначен для наблюдения внегалактических радиоисточников. Данные этих исследований необходимы для получения информации о параметрах вращения Земли, координатах пунктов наблюдения. Радиоинтерферометрическая сеть «Квазар-КВО» позволяет обеспечить самодостаточность России в получении важных данных о Всемирном времени. Новые характеристики «Квазар-КВО» позволяют оперативно и с высокой точностью обеспечивать данными национальную навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС.

В состав комплекса входят три радиоастрономические обсерватории: «Светлое» (Ленинградская область), «Зеленчукская» (Карачаево-Черкесия) и «Бадары» (Республика Бурятия). Обсерватории объединены в глобальный радиотелескоп с эффективным диаметром «зеркала» более 4400 км. высокоскоростными волоконно-оптическим линиями связи с Центром управления, сбора и обработки данных в Санкт-Петербурге.

Ленинградская область, Северо-Западный федеральный округ