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В Ленинградской области открылся новый завод по производству коммунальной спецтехники

Апр 5
Москва Центральный федеральный округ
В Ленинградской области открылся новый завод по производству коммунальной спецтехники

На территории индустриального парка «Орион» в поселке Левашово Выборгского района Санкт-Петербурга 4 апреля открылся завод финской компании Vilakone Oy, на котором будут выпускать многофункциональную уборочную спецтехнику для коммунальных нужд под маркой Wille.
Более ста таких машин, закупленных в Финляндии, уже работают на улицах северной столицы. Стоимость каждой – от 7 до 10 млн рублей в зависимости от оснастки. Это малогабаритные и очень маневренные агрегаты для уборки небольших территорий. Вся техника разработана для круглогодичной эксплуатации в любых погодных условиях.

В Левашово будет собираться наиболее ходовая модель — Wille 465. Затем предполагается наладить сборку всей линейки, которая насчитывает пять моделей. В перспективе завод будет производить порядка 300 единиц техники в год, что сопоставимо с мощностью финского предприятия компании. До конца текущего года планируется выпустить в Петербурге 100 машин, а в 2020-м завод должен выйти на полную мощность.

Основные поставки пойдут в Санкт-Петербург, что поможет в решении остро стоящей перед городским жилищно-коммунальным хозяйством проблемы: нехватки снегоуборочной техники и других средств малой механизации. Кроме того, достигнута договоренность о расширении сотрудничества с компанией по комплексному сервисному обслуживанию техники, обучению водителей, обмену опытом в технологиях уборки улиц. В дальнейшем предполагается создать производство полного цикла с участием петербургских предприятий в производстве комплектующих.

Ленинградская область, Центральный Федеральный округ



 
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