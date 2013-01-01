В Ленинградской области открыли современную молочную ферму



В Выборгском районе сельхозпредприятие «Смена» ввело в эксплуатацию первую очередь животноводческого комплекса на 1100 голов крупного рогатого скота.

Инвестиции в первый этап проект составили 60 млн рублей. В рамках государственной программы «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области» привлечены кредитные ресурсы по льготной пятипроцентной ставке.

Построен современный коровник для содержания 440 животных, оборудованный системами вентиляции, автоматическими системами кормления и удаления навоза. Ввод в эксплуатацию всего комплекса позволит увеличить на 400 тонн объёмы производства молока в регионе.

По словам заместителя председателя правительства Ленинградской области Олега Малащенко, в регионе ведется системная работа по модернизации молочных ферм, а увеличение объёмов производства молока позволяет обеспечивать не только потребности населения, но и потребности в сырье предприятий по производству сыров, которое стало стратегическим направлением отрасли АПК.

Ленинградская область занимает первое место в России по объему производства молока от одной коровы (8389 кг) и пятое – по валовому производству молока в сельскохозяйственных организациях (582 тысячи тонн). В 2017 году область вошла в число регионов, обеспечивших прирост по всем основным показателям в молочном скотоводстве.

По данным пресс-службы губернатора и правительства Ленинградской области, агропромышленный комплекс находится в четверке самых инвестиционно привлекательных отраслей региона – сегодня в области реализуется 42 инвестиционных проектов на сумму более 50 млрд рублей.

Ленинградская область, Северо-Западный федеральный округ