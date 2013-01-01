Капитал страны
Капитал Страны
Восточный экономический форум ENGLISH
13 СЕН, 17:31 МСК
USD (ЦБ)    68,6370
EUR (ЦБ)    79,7699

13 СЕН, 17:31 МСК
USD (ЦБ)    68,6370
EUR (ЦБ)    79,7699
Восточный экономический форум

В Ленинградской области открыли современную молочную ферму

Сен 13
Москва Центральный федеральный округ
В Ленинградской области открыли современную молочную ферму

В Выборгском районе сельхозпредприятие «Смена» ввело в эксплуатацию первую очередь животноводческого комплекса на 1100 голов крупного рогатого скота.
Инвестиции в первый этап проект составили 60 млн рублей. В рамках государственной программы «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области» привлечены кредитные ресурсы по льготной пятипроцентной ставке.

Построен современный коровник для содержания 440 животных, оборудованный системами вентиляции, автоматическими системами кормления и удаления навоза. Ввод в эксплуатацию всего комплекса позволит увеличить на 400 тонн объёмы производства молока в регионе.

По словам заместителя председателя правительства Ленинградской области Олега Малащенко, в регионе ведется системная работа по модернизации молочных ферм, а увеличение объёмов производства молока позволяет обеспечивать не только потребности населения, но и потребности в сырье предприятий по производству сыров, которое стало стратегическим направлением отрасли АПК.

Ленинградская область занимает первое место в России по объему производства молока от одной коровы (8389 кг) и пятое – по валовому производству молока в сельскохозяйственных организациях (582 тысячи тонн). В 2017 году область вошла в число регионов, обеспечивших прирост по всем основным показателям в молочном скотоводстве.

По данным пресс-службы губернатора и правительства Ленинградской области, агропромышленный комплекс находится в четверке самых инвестиционно привлекательных отраслей региона – сегодня в области реализуется 42 инвестиционных проектов на сумму более 50 млрд рублей.

Ленинградская область, Северо-Западный федеральный округ



 
«Узнай, страна!» / ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ФЕДЕРАЦИИ
Москва:
13 Сен:
12 Сен:
12 Сен:
Центральный федеральный округ:
12 Сен:
12 Сен:
12 Сен:
РОССИЯ:
13 Сен:
12 Сен:
12 Сен:


▪ Последние публикации на сайте ▪

Статьи

ЦБ защитит рубль от обвала, но пожертвует ростом экономики? Что вынуждает поднять ключевую ставку

ЦБ защитит рубль от обвала, но пожертвует ростом экономики? Что вынуждает поднять ключевую ставку
Интервью и комментарии

«Звезда по имени Солнце». Она дарит нам жизнь, но может ее и уничтожить

«Звезда по имени Солнце». Она дарит нам жизнь, но может ее и уничтожить
Наука и технологии 2

Смерть от низкоуглеводной диеты, катастрофическое таяние арктических льдов и другие новости науки

Смерть от низкоуглеводной диеты, катастрофическое таяние арктических льдов и другие новости науки
Наука и технологии 1

«Рубль – заложник властей». Сколько будет стоить рубль в конце 2018 года и обвалится ли он до 80 за доллар

«Рубль – заложник властей». Сколько будет стоить рубль в конце 2018 года и обвалится ли он до 80 за доллар
Интервью и комментарии 1

Узнай, страна

В Ленинградской области открыли современную молочную ферму

В Ленинградской области открыли современную молочную ферму

В Красноярске открыли ледовый дворец и набирают сотрудников на объекты Универсиады-2019

В Красноярске открыли ледовый дворец и набирают сотрудников на объекты Универсиады-2019

Новости компаний

Процессам коммерциализации интеллектуальной собственности в науке требуется общественный мониторинг

Процессам коммерциализации интеллектуальной собственности в науке требуется общественный мониторинг

Со «100 надеждами бизнеса» ТПП РФ попала прямо в точку, считает Владимир Гищенко

Со «100 надеждами бизнеса» ТПП РФ попала прямо в точку, считает Владимир Гищенко

Новости СМИ

Новости дня

14:03 Депутаты Госдумы в первом чтении приняли проект о наказании за отказ нанимать предпенсионеров Депутаты Госдумы в первом чтении приняли проект о наказании за отказ нанимать предпенсионеров
Санкции против валютных счетов. Грозит ли россиянам изъятие валюты
Санкции против валютных счетов. Грозит ли россиянам изъятие валюты
13:30 Украинка попыталась провезти в страну 50 телефонов под юбкой Украинка попыталась провезти в страну 50 телефонов под юбкой
13:17 Ополченцы ДНР сбили беспилотник ВСУ Ополченцы ДНР сбили беспилотник ВСУ
12:46 В Москве продлен «желтый» уровень погодной опасности В Москве продлен «желтый» уровень погодной опасности
12:33 Супруга летчика Ярошенко просит Путина и Трампа обсудить его возвращение в Россию Супруга летчика Ярошенко просит Путина и Трампа обсудить его возвращение в Россию
12:00 Маргарита Симоньян сообщила, что Петров и Боширов ответили на все вопросы по делу Скрипалей Маргарита Симоньян сообщила, что Петров и Боширов ответили на все вопросы по делу Скрипалей
Ожидание и реальность. Apple представила новые телефоны, но революцию не произвела
Ожидание и реальность. Apple представила новые телефоны, но революцию не произвела
11:31 Бывший министр экономики Украины рассказал, что нужно сделать, чтобы «разгромить Россию в пыль» Бывший министр экономики Украины рассказал, что нужно сделать, чтобы «разгромить Россию в пыль»

Узнай, страна!

16:16 В Ленинградской области открыли современную молочную ферму В Ленинградской области открыли современную молочную ферму
Помочь нефтяникам. Минэнерго хочет досрочно субсидировать цены на бензин
Помочь нефтяникам. Минэнерго хочет досрочно субсидировать цены на бензин
15:49 В Красноярске открыли ледовый дворец и набирают сотрудников на объекты Универсиады-2019 В Красноярске открыли ледовый дворец и набирают сотрудников на объекты Универсиады-2019
11:26 Почему Вологодская ТПП стала площадкой для объединения экспертов и оценщиков Северо-запада России. Почему Вологодская ТПП стала площадкой для объединения экспертов и оценщиков Северо-запада России.
12 СЕН, 18:36 В Адыгее заработало высокотехнологичное фруктохранилище мощностью в шесть тысяч тонн В Адыгее заработало высокотехнологичное фруктохранилище мощностью в шесть тысяч тонн
12 СЕН, 16:24 На Тамбовщине массово отметят областной день спорта и здоровья На Тамбовщине массово отметят областной день спорта и здоровья
12 СЕН, 11:10 Комплексный проект освоения лесных ресурсов области планируют реализовать в ЕАО российские инвесторы Комплексный проект освоения лесных ресурсов области планируют реализовать в ЕАО российские инвесторы

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
МЭЛТОР - мастер электронных торгов
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter