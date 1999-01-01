В Ленинградской области открыли после реконструкции десятикилометровый участок «Скандинавии»



Работы на отрезке с 52 по 65 километр федеральной трассы А-181 завершены на год раньше срока - дорога в Финляндию расширена до шести полос движения.

На всем протяжении обновленного участка установлены металлические барьерные ограждения на обочинах и бетонные разделители в оси дороги, смонтировано «умное» наружное освещение. Теперь фонари включает и отключает автоматическая система по заданному графику в зависимости от уровня освещенности.

Федеральная трасса «Скандинавия» — одна из трех автодорог Ленинградской области, по которым обеспечивается транспортная связь Северо-Запада России со скандинавскими странами. Она была построена в 1984- 1994 годах по старым нормативам и уже давно перестала справляться с возросшим транспортным потоком . С 2000 года интенсивность движения на этой трассе увеличилась втрое и достигла 22 тысяч автомобилей в сутки.

Работы по реконструкции «Скандинавии» на территории Ленинградской области ведутся поочередно на пяти участках: от границы Всеволожского района до деревни Огоньки, от деревни Огоньки до поселка Кирпичное, от поселка Кирпичное до обхода Выборга, обход Выборга, от обхода Выборга до подъезда к границе с Финляндией. Уже заключен государственный контракт на подготовку территории строительства на участке с 65 по 100 километр.

Ленинградская область, Северо-Западный федеральный округ