В Ленинградской области открыли после реконструкции десятикилометровый участок «Скандинавии»
Работы на отрезке с 52 по 65 километр федеральной трассы А-181 завершены на год раньше срока - дорога в Финляндию расширена до шести полос движения.
Федеральная трасса «Скандинавия» — одна из трех автодорог Ленинградской области, по которым обеспечивается транспортная связь Северо-Запада России со скандинавскими странами. Она была построена в 1984- 1994 годах по старым нормативам и уже давно перестала справляться с возросшим транспортным потоком . С 2000 года интенсивность движения на этой трассе увеличилась втрое и достигла 22 тысяч автомобилей в сутки.
Работы по реконструкции «Скандинавии» на территории Ленинградской области ведутся поочередно на пяти участках: от границы Всеволожского района до деревни Огоньки, от деревни Огоньки до поселка Кирпичное, от поселка Кирпичное до обхода Выборга, обход Выборга, от обхода Выборга до подъезда к границе с Финляндией. Уже заключен государственный контракт на подготовку территории строительства на участке с 65 по 100 километр.
Ленинградская область, Северо-Западный федеральный округ
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