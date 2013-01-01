Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
18 ЯНВ, 18:14 МСК
USD (ЦБ)    66,3309
EUR (ЦБ)    75,5841

18 ЯНВ, 18:14 МСК
USD (ЦБ)    66,3309
EUR (ЦБ)    75,5841

В Ленинградской области открыли поликлинику для детей и взрослых на 380 посещений в смену

Янв 18
Москва Центральный федеральный округ
В Ленинградской области открыли поликлинику для детей и взрослых на 380 посещений в смену

В новый объект здравоохранения в Гатчинском районе из областного бюджета инвестировано 436,2 млн рублей.
По данным пресс-службы правительства Ленобласти в новой поликлинике в гатчинском микрорайоне Аэродром прием будут вести 63 врача, а общее количество персонала составит 175 человек.

Лечебно-диагностический блок медучреждения включает хирургическое, терапевтическое, стоматологическое отделения, а также отделения лучевой диагностики, физиотерапии, лечебной физкультуры и клиническую лабораторию.

За сутки поликлиника может принять 230 взрослых и 150 детей.

Для пациентов на территории поликлиники предусмотрены пять открытых стоянок на 76 машиномест, причем десять из них предназначены для маломобильных групп населения.

Ленинградская область, Северо-Западный федеральный округ



 
«Узнай, страна!» / ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ФЕДЕРАЦИИ
Москва:
18 Янв:
18 Янв:
18 Янв:
Центральный федеральный округ:
18 Янв:
17 Янв:
17 Янв:
РОССИЯ:
17 Янв:
17 Янв:
17 Янв:


▪ Последние публикации на сайте ▪

Статьи

Где зимой покататься? Обзор лучших горнолыжных курортов России

Где зимой покататься? Обзор лучших горнолыжных курортов России
Новые возможности 1

«Новые Гонконги». Станут ли чартерные города спасением от неэффективного государства?

«Новые Гонконги». Станут ли чартерные города спасением от неэффективного государства?
Экономика

Женское лидерство. Почему успешные технологии управления отказываются от маскулинности

Женское лидерство. Почему успешные технологии управления отказываются от маскулинности
Бизнес и психология

О новых подходах к измерению конкурентоспособности в условиях перехода к неоиндустриальной модели развития

О новых подходах к измерению конкурентоспособности в условиях перехода к неоиндустриальной модели развития
Исследования

ТВ против YouTube: кто выигрывает конкуренцию за зрителя?

ТВ против YouTube: кто выигрывает конкуренцию за зрителя?
Новые возможности

Конец эры тотального доминирования GPS. Что идет на смену?

Конец эры тотального доминирования GPS. Что идет на смену?
Наука и технологии 2

Узнай, страна

Три нефтезавода Краснодарского края заключили соглашения о модернизации с Минэнерго России

Три нефтезавода Краснодарского края заключили соглашения о модернизации с Минэнерго России

В Санкт-Петербурге Hyundai планирует построить новый завод по производству автомобильных двигателей

В Санкт-Петербурге Hyundai планирует построить новый завод по производству автомобильных двигателей

В Ленинградской области открыли поликлинику для детей и взрослых на 380 посещений в смену

В Ленинградской области открыли поликлинику для детей и взрослых на 380 посещений в смену

В Крыму уложили первый километр железной дороги на подходе к мосту через Керченский пролив

В Крыму уложили первый километр железной дороги на подходе к мосту через Керченский пролив

Новости СМИ

Новости дня

17:43 Минобороны опровергло данные о спасении второго пилота Су-34 Минобороны опровергло данные о спасении второго пилота Су-34
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
17:14 Германия подтвердила свободу судоходства в Керченском проливе Германия подтвердила свободу судоходства в Керченском проливе
16:58 Рубль не может стать единой валютой России и Белоруссии Рубль не может стать единой валютой России и Белоруссии
16:14 Глава Минтранса рассказал о сроках запуска железнодорожной части Крымского моста Глава Минтранса рассказал о сроках запуска железнодорожной части Крымского моста
15:56 Еще один регион выразил желание списать долги за газ Еще один регион выразил желание списать долги за газ
15:36 Путин согласился пустить экспертов Германии и Франции в Керченский пролив Путин согласился пустить экспертов Германии и Франции в Керченский пролив
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
15:13 СК считает взрыв газа основной версией трагедии в Магнитогорске СК считает взрыв газа основной версией трагедии в Магнитогорске

Узнай, страна!

17:53 Три нефтезавода Краснодарского края заключили соглашения о модернизации с Минэнерго России Три нефтезавода Краснодарского края заключили соглашения о модернизации с Минэнерго России
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
16:29 В Санкт-Петербурге Hyundai планирует построить новый завод по производству автомобильных двигателей В Санкт-Петербурге Hyundai планирует построить новый завод по производству автомобильных двигателей
16:04 В Ленинградской области открыли поликлинику для детей и взрослых на 380 посещений в смену В Ленинградской области открыли поликлинику для детей и взрослых на 380 посещений в смену
17 ЯНВ, 15:22 В здании бывшего завода «Богемия» в Великом Новгороде создадут гостиничный комплекс В здании бывшего завода «Богемия» в Великом Новгороде создадут гостиничный комплекс
14 ЯНВ, 14:43 Омских бизнесменов приглашают на семинар «Финансовые инструменты экспорта» Омских бизнесменов приглашают на семинар «Финансовые инструменты экспорта»

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
IQ'BUZZ - профессиональный инструмент мониторинга социальных медиа в СМИ
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter