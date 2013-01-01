В Ленинградской области открыли поликлинику для детей и взрослых на 380 посещений в смену
Янв 18
В новый объект здравоохранения в Гатчинском районе из областного бюджета инвестировано 436,2 млн рублей.
По данным пресс-службы правительства Ленобласти в новой поликлинике в гатчинском микрорайоне Аэродром прием будут вести 63 врача, а общее количество персонала составит 175 человек.
Лечебно-диагностический блок медучреждения включает хирургическое, терапевтическое, стоматологическое отделения, а также отделения лучевой диагностики, физиотерапии, лечебной физкультуры и клиническую лабораторию.
За сутки поликлиника может принять 230 взрослых и 150 детей.
Для пациентов на территории поликлиники предусмотрены пять открытых стоянок на 76 машиномест, причем десять из них предназначены для маломобильных групп населения.
Ленинградская область, Северо-Западный федеральный округ
18 Янв 2019, "КАПИТАЛ СТРАНЫ" / Москва
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