В Ленинградской области открыли новый завод по производству лифтов



В Колпинском районе Санкт-Петербурга поставщик лифтового оборудования ООО «МЛМ Невский Лифт» запустил собственное производство лифтов. На первом этапе инвестиции в новое предприятие составили 50 млн рублей.

По словам руководителя проекта Игоря Януковича, со временем компания готова вложить в производство еще порядка 30 млн рублей.

Производственные линии выйдут на полную мощность уже в третьем квартале 2019 года. В течение первого года работы планируется выпустить до 1 тысячи лифтов улучшенной серии грузоподъемностью 630 и 400 кг. В следующие три года предполагается увеличить объем производства до 2 тысяч лифтов ежегодно.

Санкт-Петербург, Северо-Западный федеральный округ