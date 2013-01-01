В Ленинградской области запустили новое предприятие «ЕвроХим»



В г. Кингисеппе Ленинградской области 7 июня компания «ЕвроХим» (один из крупнейших в мире производителей удобрений) торжественно запустила один из своих якорных проектов - завод по производству аммиака. Объем инвестиций в строительство завода с производственной мощностью 1 млн тонн аммиака в год превысил $1,2 млрд. Благодаря открытию нового предприятия в Кингисеппе появилось свыше 150 новых рабочих мест.

Проектом, реализованным в течение 4 лет, было предусмотрено возведение установки синтеза аммиака (NH3), склада жидкого аммиака, создание инфраструктуры и объектов логистики. Все объекты отвечают высокому современному уровню производства.

Готовая продукция (аммиак) будет использоваться на еврохимовском заводе «Фосфорит» (Кингисеппский район), а также направляться на предприятия «ЕвроХима» в Литве и Бельгии. С места производства газ будут переправлять по железной дороге в порт Силламяэ в Эстонии, а затем - в другие страны. Инвестиционный проект позволит существенно нарастить объемы экспорта продукции. Ежегодные налоговые поступления нового предприятия в бюджеты разных уровней составят 3 млрд рублей.

Одновременно с пуском предприятия «ЕвроХим» начинает осуществление следующего проекта по строительству завода с, мощностями по переработке 1,2 млн тонн карбамида и дополнительного производства 1,7 млн тонн метанола. Объем инвестиций оценивается в $2 млрд.

Ленинградская область, Северо-Западный федеральный округ