В Ленинградской области начали строить высокотехнологичный завод медицинских изделий



В Санкт-Петербурге 22 июля в индустриальном парке «Марьино» прошла торжественная церемония закладки первого камня в строительство завода по производству медицинских изделий немецкой компании Sarstedt («Сарштедт»). Инвестиции в проект составят 1,5 млрд рублей. На заводе планируют создать 50 высокопроизводительных рабочих мест.

Компанией Sarstedt приобретен в индустриальном парке «Марьино» земельный участок площадью 4 гектара. Строительство завода медицинской техники будет проходить на площади 9,5 тыс. кв. метров.

Основную долю продукции нового предприятия составят системы для сбора крови. Планируется запустить две линии по производству систем взятия крови - венозной и капиллярной. Продукция завода будет поставляться в медицинские учреждения Петербурга, другие регионы России и за рубеж.

* Проект реализуется в ходе исполнения соглашения о совместной деятельности между правительством Санкт-Петербурга, банком ВТБ и компанией Sarstedt.

Ленинградская область, Северо-Западный федеральный округ

завод медицинской техники