В Ленинградской области начали строить мосты через реки Волхов и Свирь за 7 млрд рублей



В Ленинградской области начались работы по строительству мостовых сооружений через реки Волхов и Свирь по двум контрактам общей стоимостью более 7 млрд рублей. Возвести объекты планируют за 5-6 лет. Возможно окончание строительства новых мостов раньше запланированных сроков.

В настоящее время специалисты ООО «ЕвроТрансСтрой» приступают к геодезическим работам, переносу городских сетей и обустройству строительного городка.

Мост через Волхов на подъезде к Киришам построят с низовой стороны рядом с существующим мостовым переходом, не справляющимся с нагрузками. Длина нового моста составит 437 метров, ширина — 13 метров. Расчётная скорость движения – 80 км/час.

Протяженность нового двухполосного моста через реку Свирь составит 727 метров, длина подъездных путей — около 2 км, ширина проезжей части — 7,5 метра. Максимальная разрешенная скорость проезда по мосту составит 120 км в час.

После его ввода в эксплуатацию снизится нагрузка на плотину Свирской ГЭС, по которой сейчас идёт движение транспорта.

Ленинградская область, Северо-Западный федеральный округ