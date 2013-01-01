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В Ленинградской области на АЭС провели испытания энергоблока, обеспечивающего безопасность при ЧС

Мар 12
Москва Центральный федеральный округ
В Ленинградской области на АЭС провели испытания энергоблока, обеспечивающего безопасность при ЧС

В г. Сосновый Бор Ленинградской области на стройплощадке Ленинградской АЭС-2 в ходе комплексных испытаний резервных дизель-генераторов были выработаны первые мегаватты электроэнергии для энергоблока №6. В случае нештатной ситуации эта важнейшая для безопасности АЭС установка мощностью 6,3 МВт обеспечит электроснабжение энергоблока для перевода его в безопасное состояние.
Все пять дизель-генераторов оборудованы автономными системами топлива, охлаждения, смазки, пускового воздуха, отопления, вентиляции, электроснабжения собственных нужд. Для обеспечения высокой надежности пуска каждая установка оснащена дублирующей схемой запуска, который осуществляется по сигналу от управляющих систем безопасности. В случае отключения внешнего источника питания, они обеспечат электроснабжение всех основных технологических систем энергоблока.

Сейчас специалисты проверяют дизель-генератор на разных уровнях мощности и действие автоматики ступенчатого пуска при полном обесточивании секций собственных нужд систем надежного электроснабжения

Постановка на дежурство всех пяти дизель-генераторных установок является одним из условий начала следующего ключевого события — физического пуска энергоблока № 6 ВВЭР-1200, который запланирован на апрель 2020 года.

Ленинградская область, Северо-Западный федеральный округ



 
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