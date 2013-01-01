В Ленинградской области Кингисеппский машиностроительный завод получил заказ из Ирана



Подтвержден заказ Кингисеппскому машиностроительному заводу (КМЗ) на изготовление и поставку комплектов деталей для резервных дизель-генераторных станций от одной из крупных компаний топливно-энергетического комплекса Ирана. В рамках контракта по поставке комплектующих для двигателей уже изготовлены 54 комплекта секций выхлопного коллектора.

В процессе литья корпусных деталей широко использовались современные технологии азотирования, других методов упрочнения, а также специальные покрытия для повышения антикоррозионной стойкости и антифрикционных качеств.

«Кингисеппский машиностроительный завод» - отечественный завод-изготовитель теплообменного и палубного оборудования, компрессоров высокого давления. Предприятие занимается поставками, ремонтом и обслуживанием дизельных и газотурбинных двигателей, генераторов и редукторов.

Ленинградская область, Центральный федеральный округ