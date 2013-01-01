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В Ленинградской области к 8 Марта вырастили два миллиона роз и тюльпанов

Мар 6
Москва Центральный федеральный округ
В Ленинградской области к 8 Марта вырастили два миллиона роз и тюльпанов

Цветоводством в регионе занимаются пять тепличных хозяйств, которые обеспечивают половину рынка области и Санкт-Петербурга отправляют продукции в десяток других субъектов РФ.
В прошлом году тепличные хозяйства Ленобласти вырастили более 30 млн роз, около 5 млн тюльпанов и весенних луковичных цветов.

Выращенные в этом году к Международному женскому дню два миллиона роз и тюльпанов уже отправили в торговые точки региона и Петербурга.

По данным пресс-службы администрации Ленобласти, в 2019 году из регионального бюджета направят почти 10 млн рублей субсидий предприятиям, выращивающим цветы в защищенном грунте.

Ленинградская область, Северо-Западный федеральный округ



 
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