В Ленинградской области к 8 Марта вырастили два миллиона роз и тюльпанов



Цветоводством в регионе занимаются пять тепличных хозяйств, которые обеспечивают половину рынка области и Санкт-Петербурга отправляют продукции в десяток других субъектов РФ.

В прошлом году тепличные хозяйства Ленобласти вырастили более 30 млн роз, около 5 млн тюльпанов и весенних луковичных цветов.

Выращенные в этом году к Международному женскому дню два миллиона роз и тюльпанов уже отправили в торговые точки региона и Петербурга.

По данным пресс-службы администрации Ленобласти, в 2019 году из регионального бюджета направят почти 10 млн рублей субсидий предприятиям, выращивающим цветы в защищенном грунте.

Ленинградская область, Северо-Западный федеральный округ