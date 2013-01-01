В Ленинградской области изготовили гидрогенераторы для карельских Белопорожских ГЭС



В Санкт-Петербурге на Ленинградском электромашиностроительном заводе (головное предприятие концерна «Русэлпром») изготовили гидрогенераторы для Белопорожских ГЭС-1 и ГЭС-2, строящихся в Карелии. В рамках проекта поставлено четыре агрегата мощностью по 12,4 МВт каждая с уникальными системами мониторинга.

Особенностью проекта стало большое количество датчиков на каждом генераторе (по 84), которые обеспечивают мониторинг 19 параметров системы для бесперебойной работы оборудования. Общая мощность обеих ГЭС составит около 50 МВт. В ходе строительства объекта использовались новейшие технологии, которые повышают срок эксплуатации оборудования и КПД гидроэлектростанций. Турбины и гидрогенераторы произведены российскими компаниями. Ленинградская область, Северо-Западный федеральный округ

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