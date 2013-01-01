В Курской области завод нефтехимии перешел на выпуск антисептиков при трехсменном графике работы



В Курске на заводе моторных масел и нефтехимии Polymerium в рекордный срок открыли и укомплектовали новый цех по производству антисептиков и дезинфицирующих средств за счет имеющихся у компании мощностей производственного комплекса. Все возможное оборудование и персонал задействовали в новом производстве, введя трехсменный график работы. Объемы выпускаемых антисептиков уже составляют более 25 тонн в день.

Благодаря имеющимся запасам составляющих для производства антисептиков и тары для их розлива предприятие готово нарастить объем выпуска новой продукции до 50 тонн в сутки.

При этом компания сохранила докризисные цены на продукцию, которую отгружают по всем регионам, распределяя объемы ограничено на всех заказчиков.

Курская область, Центральный федеральный округ