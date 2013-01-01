В Курской области запустили высокоточное производство упаковки сложной конструкции



В городе Железногорске Курской области группа предприятий «ГОТЭК» - крупнейший в России производитель современных упаковочных материалов - запустила новую линию для производства упаковки сложной конструкции из микрогофрокартона и гофрокартона. Стоимость проекта — 50 млн рублей, на предприятии дополнительно создано 12 рабочих мест.

Реализация проекта позволит увеличить производственные мощности компании по изготовлению упаковки методом плоской высечки на 30%. Кроме того, планируется усовершенствовать ассортимент продукции: упаковку из гофрокартона с флексографской печатью, упаковку с офсетной печатью из картона и пластика, гибкую упаковку на основе полимерных и бумажных материалов, а также упаковку из формованной бумажной массы и т.д.

При высокой точности оборудование может работать с картоном любых категорий, а также производить большеформатную упаковку. Такая продукция востребована у производителей молочной и мясной продукции, алкогольных напитков,овощей и фруктов, кондитерских изделий, товаров широкого потребления.

Курская область, Центральный федеральный округ