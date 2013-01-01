В Курской области запустили производство картонной упаковки



При поддержке Фонда развития промышленности (ФРП) компания «Готэк-Принт» расширила свое производство в городе Железногорск, установив новое оборудование по производству картонной упаковки с многоцветной печатью.

Общий размер инвестиций в производство составил более 220 млн рублей. ФРП предоставил курской компании в 2018 году льготный заем по программе «Лизинговые проекты» на сумму 60 млн рублей под 1% годовых на закупку высокотехнологичного оборудования для расширения производства упаковки из картона.

С помощью льготного финансирования компания приобрела шестицветную печатную машину с возможностью одновременного нанесения суперглянцевого и суперматового лаков. Оборудование имеет высокую производительность — до 14 тысяч листов в час и позволяет печатать широкоформатные листы размером 1020×1420 мм.

Проект «Готэк-Принт» стал пятым открытым производством в регионе, запущенным с привлечением займа ФРП. Новое оборудование позволило компании улучшить качество выпускаемой продукции, которая теперь не будет уступать европейским образцам. Кроме этого, сроки изготовления упаковки сократятся на 7%, объемы использования расходных материалов и технических отходов снизятся на 4%.

Крупногабаритная упаковка с офсетной печатью используется для упаковки продуктов питания, бытовой техники и электроники, средств гигиены и ликероводочной продукции. В числе заказчиков курского предприятия такие компании, как производитель бытовой техники Bosch, мясокомбинат «Черкизово», кондитерская фабрика «Брянконфи», фабрика детских игрушек «Полесье», плодоовощная компания «Биопоставка» и другие.

Курская область, Центральный федеральный округ