В Курской области впервые запустили производство сталефибробетонных панелей для строительства АЭС



В селе Макаровка Курчатовского района Курской области на строящейся атомной электростанции Курской АЭС-2 на проектную мощность вышел цех по изготовлению сталефибробетонных панелей, которые впервые применяются при сооружении АЭС. Несъемная опалубка вдвое сокращает сроки возведения конструкций зданий и сооружений.

На сегодняшний день использование сталефибробетонных панелей считается самой современной индустриальной технологией по строительству крупных промышленных объектов. Специалисты отработали технологию и теперь полностью закрывают потребность строительной площадки.

Опыт, полученный курскими строителями при запуске и работе цеха, планируется тиражировать в России и зарубежных странах.

Сталефибробетон — строительный композиционный материал, представляющий собой бетон, армированный стальной фиброй.

Курская область, Центральный федеральный округ