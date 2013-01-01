В Курской области впервые запустили производство сталефибробетонных панелей для строительства АЭС
Мар 23
В селе Макаровка Курчатовского района Курской области на строящейся атомной электростанции Курской АЭС-2 на проектную мощность вышел цех по изготовлению сталефибробетонных панелей, которые впервые применяются при сооружении АЭС. Несъемная опалубка вдвое сокращает сроки возведения конструкций зданий и сооружений.
На сегодняшний день использование сталефибробетонных панелей считается самой современной индустриальной технологией по строительству крупных промышленных объектов. Специалисты отработали технологию и теперь полностью закрывают потребность строительной площадки.
Опыт, полученный курскими строителями при запуске и работе цеха, планируется тиражировать в России и зарубежных странах.
Сталефибробетон — строительный композиционный материал, представляющий собой бетон, армированный стальной фиброй.
Курская область, Центральный федеральный округ
23 Мар 2020, "КАПИТАЛ СТРАНЫ" / Москва
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